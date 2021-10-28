Жители Уфы пожаловались на пробитые колеса из-за выступающих трамвайных путей

Уфа, 28 октября. Рельсы на пересечении улицы Ленина и Бульвара Ибрагимова лишают колес жителей Уфы. Об одном из инцидентов в соцсетях рассказала местная косплеер Полина Вишневская.

Девушка стала далеко не первой жертвой. Она обнаружила пробоину в колесе уже около дома. Шина издавала громкий свист и спускала.

«Пощупали колесо и нашли там огромную дырень, которую невозможно было сделать просто так. Но я точно знаю что я никуда не заезжала, чтобы сотворить такой кошмар... То есть колесо, которое мне теперь придется выбросить, на совести у наших доблестных трамвайных деятелей», — рассказала Вишневская.

Она спросила у подписчиков, в чьем ведении находятся трамвайные пути, и с кем теперь разбираться. Комментаторы сообщили, что можно обратиться в суд, но тяжбы могут длиться до года. На пост также отреагировали другие жители Уфы, которые лишились колес на опасном участке.

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