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Жители Уфы пожаловались на пробитые колеса из-за выступающих трамвайных путей
Происшествия
Жители Уфы пожаловались на пробитые колеса из-за выступающих трамвайных путей
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Уфа, 28 октября. Рельсы на пересечении улицы Ленина и Бульвара Ибрагимова лишают колес жителей Уфы. Об одном из инцидентов в соцсетях рассказала местная косплеер Полина Вишневская.

Девушка стала далеко не первой жертвой. Она обнаружила пробоину в колесе уже около дома. Шина издавала громкий свист и спускала.

«Пощупали колесо и нашли там огромную дырень, которую невозможно было сделать просто так. Но я точно знаю что я никуда не заезжала, чтобы сотворить такой кошмар... То есть колесо, которое мне теперь придется выбросить, на совести у наших доблестных трамвайных деятелей», — рассказала Вишневская.

Она спросила у подписчиков, в чьем ведении находятся трамвайные пути, и с кем теперь разбираться. Комментаторы сообщили, что можно обратиться в суд, но тяжбы могут длиться до года. На пост также отреагировали другие жители Уфы, которые лишились колес на опасном участке.

Жители Новосибирска ранее раскритиковали депутатов за предложение убрать общественные троллейбусы. Граждане заверили, что этот вид транспорта является самым удобным и надежным.

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