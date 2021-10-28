Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 06:18
06:15
Общество
Центр Гамалеи: «Спутник V» вкупе с назальной вакциной на 100% защитят от COVID-19
06:09
Общество
Врач Поздняков оценил опасность подвида дельта-штамма коронавируса
06:06
Общество
Синоптики предупредили жителей Башкирии о позднеосенней погоде в нерабочие дни
06:04
Общество
Роспотребнадзор: пенсионеры составляют основную группу риска заболевания COVID-19
06:00
Общество
Профессор Егоров объяснил, почему закрытие алкомаркетов не поможет в борьбе с пьянством
05:59
Экономика
Илон Маск осудил демократов за инициативу по введению «налога на миллиардеров»
05:57
Общество
ВЦИОМ: россияне оценили уровень своей физической активности на 6,84 балла из 10 возможных
05:53
Происшествия
Медведь-краснокнижник погиб под колесами автомобиля в Амурской области
05:49
Происшествия
Жительница Новокузнецка попалась на краже тележки с продуктами из магазина
05:41
Общество
Диетолог Леонов: замачивание орехов в воде поможет извлечь из них максимум пользы
Все новости

Автор Sina поделился рецептом простого маринования огурцов с разными соусами
Общество
Автор Sina поделился рецептом простого маринования огурцов с разными соусами
pixabay.com

Пекин, 28 октября. Маринованные огурцы являются любимым блюдом многих людей, но процесс засолки занимает длительное время. Автор издания Sina предложил свой простой рецепт, который подойдет для любого приема пищи.

Предложенный рецепт маринования огурцов не займет много времени. По словам китайского пользователя, овощи получаются вкусными, хрустящими и обладают свежим вкусом. Всего потребуется два огурца, соль, сычуаньский перец, три перчика чили, чеснок, имбирь, соевый и устричный соус, уксус и сахар, пишет «ИноСМИ».

«Промойте огурцы и отрежьте "попки", затем разрежьте пополам и нарежьте короткими полосками равного размера. После этого удалите косточки их середины. Затем положите огурцы в миску, добавьте щепоть соли и перемешайте», — рассказывает автор.

Огурцы нужно оставить засаливаться на десять минут. Далее необходимо мелко нарезать чеснок, перцы и имбирь, обжарить на сковороде. После понадобится емкость с маслом и приправами. В нее нужно добавить ложку светлого и темного соевого соуса, уксус, устричный соус, сахар, а затем перемешать.

Автор Sina поделился рецептом простого маринования огурцов с разными соусами
pixabay.com /

Из огурцов необходимо выжать лишнюю влагу, а затем переложить в миску с соусом. Готовое блюдо нужно закрыть крышкой и отправить мариноваться на четыре часа. В результате должна получиться вкусная и хрустящая закуска.

Диетолог Светлана Фус отметила пользу квашеных огурцов. Этот продукт за счет большого количества пробиотиков защищает организм от простуды и повышает иммунитет. А еще блюдо поможет вывести шлаки и токсины.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автор Sina поделился рецептом простого маринования огурцов с разными соусами
рецепт соленья маринованные огурцы
Комментировать