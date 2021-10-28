Автор Sina поделился рецептом простого маринования огурцов с разными соусами

Пекин, 28 октября. Маринованные огурцы являются любимым блюдом многих людей, но процесс засолки занимает длительное время. Автор издания Sina предложил свой простой рецепт, который подойдет для любого приема пищи.

Предложенный рецепт маринования огурцов не займет много времени. По словам китайского пользователя, овощи получаются вкусными, хрустящими и обладают свежим вкусом. Всего потребуется два огурца, соль, сычуаньский перец, три перчика чили, чеснок, имбирь, соевый и устричный соус, уксус и сахар, пишет «ИноСМИ».

«Промойте огурцы и отрежьте "попки", затем разрежьте пополам и нарежьте короткими полосками равного размера. После этого удалите косточки их середины. Затем положите огурцы в миску, добавьте щепоть соли и перемешайте», — рассказывает автор.

Огурцы нужно оставить засаливаться на десять минут. Далее необходимо мелко нарезать чеснок, перцы и имбирь, обжарить на сковороде. После понадобится емкость с маслом и приправами. В нее нужно добавить ложку светлого и темного соевого соуса, уксус, устричный соус, сахар, а затем перемешать.

pixabay.com /

Из огурцов необходимо выжать лишнюю влагу, а затем переложить в миску с соусом. Готовое блюдо нужно закрыть крышкой и отправить мариноваться на четыре часа. В результате должна получиться вкусная и хрустящая закуска.

Диетолог Светлана Фус отметила пользу квашеных огурцов. Этот продукт за счет большого количества пробиотиков защищает организм от простуды и повышает иммунитет. А еще блюдо поможет вывести шлаки и токсины.