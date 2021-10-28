Пушков высмеял недовольство Польши из-за выставленного Евросоюзом счета

Москва, 28 октября. Члены Евросоюза платят за экономические выгоды своим суверенитетом. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Он прокомментировал недавнее решение суда Евросоюза, который обязал Варшаву каждые сутки выплачивать по 1 миллиону евро. Взыскания прекратятся, когда Польша не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда.

«ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?» — задался вопросом Пушков.

Российский сенатор пояснил, что Брюссель пытается показать Варшаве, что «нельзя быть немножко беременной». Польше же предстоит доказать ЕС обратное.

Заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение суда Евросоюза шантажом и узурпацией. Он также обвинил ЕС в игнорировании конституции страны и лишении ее властей права в самостоятельном управлении государством.