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Трамп предрек эмиграцию всех богачей из США из-за «налога на миллиардеров» от демократов
Политика
Трамп предрек эмиграцию всех богачей из США из-за «налога на миллиардеров» от демократов
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 28 октября. Все сверхбогатые люди могут уехать из США, если в силу вступит предложенный демократической партией «налог на миллиардеров». Так считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп, выступающий против инициативы.

Политик отметил, что все страны, у руля которых стоят умные руководители, находятся в восторге от того, «что радикальные левые безумцы творят в конгрессе». На этом фоне Трамп также в шуточной форме задался вопросом, дадут ли ему баллотироваться в президенты вновь, если он покинет Соединенные Штаты.

«Какая страна больше всего выиграет от "налога на миллиардеров", налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив США на произвол судьбы? Многим из них так или иначе нет необходимости находиться в США», — следует из заявления бывшего президента США.

В случае принятия «налога на миллиардеров» он коснется порядка тысячи самых богатых американцев, чье состояние превышает 1 млрд долларов. На данный момент миллиардеры, которых в США более 700, платят налоги по ставке существенно меньшей, чем у рядовых граждан.

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сша трамп демократы налог на миллиардеров
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