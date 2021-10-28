Завод по выпуску автоматов АК-103 появится в Венесуэле до конца 2022 года

Москва, 28 октября. Новый завод по производству автоматов АК-103 планируют построить в Венесуэле до конца 2022 года. Об этом рассказал гендиректор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

Предприятие «Рособоронэкспорт» и отечественные подрядчики провели активную работу по строительству и оснащению завода. Это неоднократно отмечали в Венесуэле. При отсутствии независящих от компании обстоятельств, его строительство и ввод запланированы до конца следующего года, пишет ТАСС.

«Вопрос модернизации [завода — Прим. ФАН] может быть рассмотрен в случае обращения венесуэльской стороны после начала его функционирования», — добавил Михеев.

Предприятие «Ростех», куда входит Рособоронэкспорт, планирует до конца года завершить испытания парашютной системы «Кадет-75». Уже подтверждена минимальная безопасная высота применения 150 метров на скорости летательного аппарата 180 километров в час.