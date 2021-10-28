Немецкие инвесторы вложили в Россию более $1 млрд за первый квартал 2021 года

Москва, 28 октября. Инвесторы из ФРГ за первый квартал текущего года вложили в Россию более 1 миллиарда евро. Об этом сообщил зампред правления Федерального союза российской экономики в Германии (BRWD) Алексей Лавров.

По мнению Лаврова такой показатель означает, что немецкие инвестиции в быстром темпе восстанавливаются после пандемии COVID-19, пишет «Известия». Уровень финансирования увеличился даже в сравнении с прошлогодними значениями.

«Уже в I квартале 2021 года объем инвестиций достиг €1,1 млрд. То есть, можно говорить о том, что уровень немецких инвестиций восстанавливается, и достаточно быстро по сравнению с тем же результатом 2020 года. Россия как рынок остается привлекательной для немецкого бизнеса», — сообщил Лавров.

Лавров также отмечает значительный приток немецких инвестиций в экономику России до пандемии. По его словам, в 2018 году показатель достиг 3,5 миллиона евро, а в 2019 дошел до 2,1 миллиарда.

Российская Федерация не возобновила инвестирование государственных облигаций Соединенных Штатов. Размер вложений остался на уровне июля 2021 года, сообщает Минфин США.