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Сель заблокировал движение транспорта в центре Сахалина
Происшествия
Сель заблокировал движение транспорта в центре Сахалина
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Южно-Сахалинск, 28 октября. Селевый поток обрушился на трассу в Смирныховском районе на Сахалине. Вследствие природного явления был заблокирован проезд к селу Пильво, сообщили в мэрии городского округа.

Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент движение по автодороге ограничено.

«На месте схода сейчас работает спецтехника, идет ликвидация последствий», — поделились в мэрии с ТАСС.

На территории села, расположенного на берегу Татарского пролива, проживают несколько десятков человек. Селевой поток заблокировал автодорогу Смирных — Пильво, единственную трассу до населенного пункта.

Недавно в Александровске-Сахалинском обрушилась кровля в жилом доме из-за снегопада. В результате ЧП серьезные травмы получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

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