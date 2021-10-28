Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 04:46
04:33
Происшествия
Сель заблокировал движение транспорта в центре Сахалина
04:23
Общество
Невролог Елоева: ежедневные головные боли могут быть признаком раковой опухоли
04:04
Происшествия
Петербуржец лишился руки и погиб в ДТП на кольцевой автодороге
04:01
Общество
Правительство России может разрешить отцам получать маткапитал
04:00
Общество
Психолог Зберовский рассказал, что за «пополамщиками» скрываются мужчины-жадины
03:53
Спорт
Хави может возглавить «Барселону» после увольнения Кумана
03:43
Общество
Снег с дождем накроет Приморский край в ближайшие сутки
03:22
Технологии
«Союз» с городецкой росписью в честь 800-летия Нижнего Новгорода стартовал с Байконура
03:15
Общество
Жители Сахалина стали лидерами по количеству выброшенного мусора в 2020 году
03:12
Экономика
«Сколково»: малый и средний бизнес почти безразличны к программам лояльности банков
Все новости

Правительство России может разрешить отцам получать маткапитал
Общество
Правительство России может разрешить отцам получать маткапитал
pixabay.com

Москва, 28 октября. Правительство Российской Федерации может одобрить расширение оснований на получение маткапитала для отцов. Об этом сообщили в кабмине.

На заседании правительства будет рассмотрен соответствующий законопроект. Также документ предусматривает получение детьми маткапитала в случае смерти воспитывавшего их отца-одиночки.

«Законопроектом предусматривается распространение права на материнский (семейный) капитал на отцов, одиноко воспитывающих двух и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей», — указали в правительстве.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщало о готовящихся поправках в части маткапитала. Новый документ может касаться тех семей, где мать была иностранкой.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров вынес предложение о расширении возможностей траты маткапитала для родителей-одиночек. Парламентарий предложил разрешить тратить субсидию на детские товары.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правительство России может разрешить отцам получать маткапитал
правительство маткапитал отцы
Комментировать