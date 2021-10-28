Правительство России может разрешить отцам получать маткапитал

Москва, 28 октября. Правительство Российской Федерации может одобрить расширение оснований на получение маткапитала для отцов. Об этом сообщили в кабмине.

На заседании правительства будет рассмотрен соответствующий законопроект. Также документ предусматривает получение детьми маткапитала в случае смерти воспитывавшего их отца-одиночки.

«Законопроектом предусматривается распространение права на материнский (семейный) капитал на отцов, одиноко воспитывающих двух и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей», — указали в правительстве.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщало о готовящихся поправках в части маткапитала. Новый документ может касаться тех семей, где мать была иностранкой.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров вынес предложение о расширении возможностей траты маткапитала для родителей-одиночек. Парламентарий предложил разрешить тратить субсидию на детские товары.