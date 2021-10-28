Хави может возглавить «Барселону» после увольнения Кумана

Барселона, 28 октября. Новым главным тренером испанской «Барселоны» может стать Хави Эрнандес. Об этом сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери.

Хави с 2019 года тренирует «Аль-Садд». Под руководством специалиста команда в прошлом сезоне завоевала титул чемпиона страны и победила в Кубке Катара, ни разу не проиграв.

«Барселона» возобновила контакты с Хави после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера каталонского клуба. Команда в очередном туре испанского чемпионата с минимальным счетом уступила «Райо Вальекано», передает RT. Это стало последней каплей терпения руководства сине-гранатовых, которое собрало экстренное совещание и приняло решение об увольнении 58-летнего наставника.

Куман не смог оправдать возложенные на него надежды и был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Барселона» идет на десятом месте в чемпионате Испании и находится на предпоследней строчке в группе Е Лиги чемпионов, потерпев два разгромных поражения от «Баварии» и «Бенфики».