Снег с дождем накроет Приморский край в ближайшие сутки

Владивосток, 28 октября. Небольшие осадки в виде снега и снега с дождем ожидаются в Приморском крае 28 октября. Соответствующий прогноз составили синоптики портала «Примпогода».

Скорость ветра в четверг достигнет 15–20 метров в секунду. В прибрежных районах возможно усиление порывов северо-западного ветра. Температурный фон в дневное и ночное время понизится на три–семь градусов.

Согласно прогнозу погоды, во Владивостоке 28 октября ожидается переменная облачность. Осадков в столице не предвидится. Ветер будет дуть северо-западного направления, скорость порывов составит 15–20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до девяти–12 градусов выше нуля, ночью возможно похолодание до плюс четырех–шести градусов.

Зимняя погода ранее уже дала о себе знать жителям Хабаровска. Первый снег и отрицательная температура воздуха пришли в регион в середине октября.