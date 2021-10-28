Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 04:46
04:33
Происшествия
Сель заблокировал движение транспорта в центре Сахалина
04:23
Общество
Невролог Елоева: ежедневные головные боли могут быть признаком раковой опухоли
04:04
Происшествия
Петербуржец лишился руки и погиб в ДТП на кольцевой автодороге
04:01
Общество
Правительство России может разрешить отцам получать маткапитал
04:00
Общество
Психолог Зберовский рассказал, что за «пополамщиками» скрываются мужчины-жадины
03:53
Спорт
Хави может возглавить «Барселону» после увольнения Кумана
03:43
Общество
Снег с дождем накроет Приморский край в ближайшие сутки
03:22
Технологии
«Союз» с городецкой росписью в честь 800-летия Нижнего Новгорода стартовал с Байконура
03:15
Общество
Жители Сахалина стали лидерами по количеству выброшенного мусора в 2020 году
03:12
Экономика
«Сколково»: малый и средний бизнес почти безразличны к программам лояльности банков
Все новости

Снег с дождем накроет Приморский край в ближайшие сутки

  /   Обновлено: 28 октября 2021 03:43
Общество
Снег с дождем накроет Приморский край в ближайшие сутки
pixabay.com

Владивосток, 28 октября. Небольшие осадки в виде снега и снега с дождем ожидаются в Приморском крае 28 октября. Соответствующий прогноз составили синоптики портала «Примпогода».

Скорость ветра в четверг достигнет 15–20 метров в секунду. В прибрежных районах возможно усиление порывов северо-западного ветра. Температурный фон в дневное и ночное время понизится на три–семь градусов.

Согласно прогнозу погоды, во Владивостоке 28 октября ожидается переменная облачность. Осадков в столице не предвидится. Ветер будет дуть северо-западного направления, скорость порывов составит 15–20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до девяти–12 градусов выше нуля, ночью возможно похолодание до плюс четырех–шести градусов.

Зимняя погода ранее уже дала о себе знать жителям Хабаровска. Первый снег и отрицательная температура воздуха пришли в регион в середине октября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Снег с дождем накроет Приморский край в ближайшие сутки
погода приморье снег
Комментировать