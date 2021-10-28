«Союз» с городецкой росписью в честь 800-летия Нижнего Новгорода стартовал с Байконура

Байконур, 28 октября. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с наклейками в честь 800-летия Нижнего Новгорода отправилась на орбиту с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

«Союз» доставит в космос грузовой корабль «Прогресс МС-18». Последний отделится от третьей ступени ракеты через девять минут после взлета. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 04:34 часа по московскому времени 30 октября.

Ракету украсили наклейками с городецкой росписью в честь юбилея Нижнего Новгорода. Праздничные элементы можно было увидеть на боковых блоках первой и третьей ступеней. На второй же разместили стикер с поздравлениями.

Роскосмос ранее сообщил о вывозе расписной ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол космодрома Байконур. Ее установили на площадке 25 октября.