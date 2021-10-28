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Жители Сахалина стали лидерами по количеству выброшенного мусора в 2020 году
Общество
Жители Сахалина стали лидерами по количеству выброшенного мусора в 2020 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 28 октября. Каждый россиянин в среднем выбросил 453,4 кг мусора в 2020 году. Это на 2,4 процента меньше, чем годом ранее, когда средний вес выброшенного мусора на человека составлял 464,7 кг.

Исследование на эту тему провели специалисты FinExpertiza. Оно основывалось на сведениях Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах (ТКО) с территории городов. В расчет брался мусор, который убирался с контейнерных площадок жилых районов, офисов и частных домов, пишут «Известия».

Больше всего мусора по итогам 2020 года выбросили сахалинцы. На каждого жителя региона в среднем приходилось 1,2 тонны отходов. Следом идут жители Тульской области и Севастополя — по одной тонне. Замыкают пятерку Магаданская область и Ингушетия с результатом почти 957 кг и 937 кг соответственно.

Меньше всего мусора выбрасывали в Чечне. На жителей городов республики приходится в среднем по 201 кг отходов. Чуть больше в Марий Эл — 202 кг. Далее идут Чувашия — 239 кг, Волгоградская область — 264,7 кг и Челябинская область — 276,6 кг.

Приложение для «умной» сортировки отходов разрабатывают специалисты из Пермской области. Оно направлено на повышение уровня осведомленности населения об экологичном образе жизни.

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