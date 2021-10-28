«Сколково»: малый и средний бизнес почти безразличны к программам лояльности банков

Москва, 28 октября. Только 10% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) принимают участие в программах лояльности банков, вопреки обильному влиянию безналичной оплаты в сегмент. Такие данные исследования привели в «Сколково».

Эксперты уверены, что банковским организациям невыгодно привлекать МСБ в такие программы. Это можно объяснить малыми оборотами бизнесменов той среды. Участники рынка также видят куда больший «выхлоп» в индивидуальных скидках и бонусах, чем в партнерстве с банкирами. Однако львиная доля МСБ готова платить за эквайринг для обеспечения возможности проводить безналичные расчеты покупателей.

«И если у больших магазинов еще есть определенные возможности для эффективного сообщения об акциях клиенту, то малому бизнесу это совсем не нужно — к ним никто не пойдет только из-за акции банка», — пояснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Тем временем Правительство Москвы ввело новую меру поддержки для бизнесменов. Теперь столичные предприниматели смогут брать кредиты на льготных условиях.