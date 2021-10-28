Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 03:16
03:15
Общество
Жители Сахалина стали лидерами по количеству выброшенного мусора в 2020 году
03:12
Экономика
«Сколково»: малый и средний бизнес почти безразличны к программам лояльности банков
03:10
Общество
Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями
03:02
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров почти три месяца не будет выходить на лед из-за травмы паха
02:57
Общество
Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России
02:55
Армия
Подразделения Южного военного округа получат новые ПЗРК «Верба»
02:47
Общество
Режим нерабочих дней стартовал в четырех российских регионах
02:46
Общество
Историк Малыгин о скифском золоте: крымские музеи потеряли существенные артефакты
02:40
Политика
Дональд Трамп вступил в очередной спор из-за результатов президентских выборов
02:34
Общество
Автоэксперт Едрышов: перед покупкой подержанного авто необходимо проверить его VIN-номер
Все новости

Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями
Общество
Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями
pxhere.com

Петропавловск-Камчатский, 28 октября. Новые ограничения из-за COVID-19 на Камчатке коснутся детей и подростков. С 30 октября им запрещено посещать торговые центры (ТЦ) без сопровождения родителей.

Запрет распространяется на несовершеннолетних жителей региона, возраст которых составляет менее 14 лет. Под исключение попали образовательные и физкультурно-спортивные организации, пояснили в камчатском правительстве.

«Несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, запрещено находиться в общественных местах закрытого типа, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах, без сопровождения родителей или законных представителей. Исключения составляют образовательные и физкультурно-спортивные организации, а также организации отдыха детей и их оздоровления», — передает ТАСС.

С 30 октября в регионе вводятся ограничения для непривитых граждан. Без QR-кода нельзя будет посещать кафе и рестораны, а заполняемость массовых мероприятий под открытым небом не должна превышать 100 человек.

В Москве с 28 октября начались нерабочие дни, во время которых приостанавливается деятельность многих предприятий и компаний. В связи с этим столичные бизнесмены попросили предусмотреть новый набор мер государственной поддержки, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями
камчатка тц пандемия коронавирус
Комментировать