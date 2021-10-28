Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями

Петропавловск-Камчатский, 28 октября. Новые ограничения из-за COVID-19 на Камчатке коснутся детей и подростков. С 30 октября им запрещено посещать торговые центры (ТЦ) без сопровождения родителей.

Запрет распространяется на несовершеннолетних жителей региона, возраст которых составляет менее 14 лет. Под исключение попали образовательные и физкультурно-спортивные организации, пояснили в камчатском правительстве.

«Несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, запрещено находиться в общественных местах закрытого типа, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах, без сопровождения родителей или законных представителей. Исключения составляют образовательные и физкультурно-спортивные организации, а также организации отдыха детей и их оздоровления», — передает ТАСС.

С 30 октября в регионе вводятся ограничения для непривитых граждан. Без QR-кода нельзя будет посещать кафе и рестораны, а заполняемость массовых мероприятий под открытым небом не должна превышать 100 человек.

В Москве с 28 октября начались нерабочие дни, во время которых приостанавливается деятельность многих предприятий и компаний. В связи с этим столичные бизнесмены попросили предусмотреть новый набор мер государственной поддержки, пишет RT.