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Хоккеист «Тампы» Кучеров почти три месяца не будет выходить на лед из-за травмы паха

  /   Обновлено: 28 октября 2021 03:02
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров почти три месяца не будет выходить на лед из-за травмы паха
instagram.com  /  @nikitakucherov86

Тампа, 28 октября. Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит от 8 до 10 недель после операции на нижнюю часть тела. Хоккеист травмировался в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона».

В ночь на 17 октября Кучеров во время матча получил повреждение паха в третьем периоде матча против столичного клуба. Форвард серьезно травмировался и с трудом смог покинуть лед. В пресс-службе «Тампы» сообщили, что Никита Кучеров впоследствии успешно перенес операцию.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» по прошествии семи встреч находится на четвертой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В копилке команды семь очков. Следующий матч хоккеисты проведут 29 октября на своем льду против «Аризоны».

В недавнем матче против «Детройта» четыре очка Кучерова помогли «Тампе» первую победу в нынешнем сезоне НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:6, россиянин оформил ассистентский хет-трик и забросил одну из шайб.

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