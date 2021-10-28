Хоккеист «Тампы» Кучеров почти три месяца не будет выходить на лед из-за травмы паха

Тампа, 28 октября. Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит от 8 до 10 недель после операции на нижнюю часть тела. Хоккеист травмировался в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона».

В ночь на 17 октября Кучеров во время матча получил повреждение паха в третьем периоде матча против столичного клуба. Форвард серьезно травмировался и с трудом смог покинуть лед. В пресс-службе «Тампы» сообщили, что Никита Кучеров впоследствии успешно перенес операцию.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» по прошествии семи встреч находится на четвертой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В копилке команды семь очков. Следующий матч хоккеисты проведут 29 октября на своем льду против «Аризоны».

В недавнем матче против «Детройта» четыре очка Кучерова помогли «Тампе» первую победу в нынешнем сезоне НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:6, россиянин оформил ассистентский хет-трик и забросил одну из шайб.