Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России

Москва, 28 октября. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные электромагнитные волны в диапазоне от 5850 до 6425 МГц для работы беспилотных летательных аппаратов, об этом говорится в соответствующем проекте.

Разработка необходима из-за интенсивного расширения рынка подобной техники. Ресурс используемых операторами беспилотников частотных диапазонов уже практически исчерпал себя. Гражданские летательные аппараты используют те же электромагнитные волны, что и Wi-Fi, а это вызывает помехи. В особенности это проявляется при большом скоплении дронов в одном месте, сообщил «Известиям» руководитель компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин.

«... К тому же они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности. Частоты 5850-6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять дронами на расстоянии до десятков километров», — объяснил специалист.

Однако переход работы беспилотников на диапазон частот 5850-5925 МГц может создать проблемы в будущем, поскольку интеллектуальные системы автомобилей используют те же волны. При массовом запуске их производства могут возникнуть взаимные помехи, сообщил Поскакухин.

Другое изобретение в области беспилотных летательных аппаратов создали ученые из Швеции. Они разработали систему автопилота для дронов, работающую на основе нейросетей.