Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 03:16
03:12
Экономика
«Сколково»: малый и средний бизнес почти безразличны к программам лояльности банков
03:10
Общество
Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями
03:02
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров почти три месяца не будет выходить на лед из-за травмы паха
02:57
Общество
Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России
02:55
Армия
Подразделения Южного военного округа получат новые ПЗРК «Верба»
02:47
Общество
Режим нерабочих дней стартовал в четырех российских регионах
02:46
Общество
Историк Малыгин о скифском золоте: крымские музеи потеряли существенные артефакты
02:40
Политика
Дональд Трамп вступил в очередной спор из-за результатов президентских выборов
02:34
Общество
Автоэксперт Едрышов: перед покупкой подержанного авто необходимо проверить его VIN-номер
02:15
Общество
Протоиерей Баранов дал советы атеистам и переживающим трудности семьям
Все новости

Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России
Общество
Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России
Prt Scr youtube.com  /  Sony

Москва, 28 октября. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные электромагнитные волны в диапазоне от 5850 до 6425 МГц для работы беспилотных летательных аппаратов, об этом говорится в соответствующем проекте.

Разработка необходима из-за интенсивного расширения рынка подобной техники. Ресурс используемых операторами беспилотников частотных диапазонов уже практически исчерпал себя. Гражданские летательные аппараты используют те же электромагнитные волны, что и Wi-Fi, а это вызывает помехи. В особенности это проявляется при большом скоплении дронов в одном месте, сообщил «Известиям» руководитель компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин.

«... К тому же они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности. Частоты 5850-6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять дронами на расстоянии до десятков километров», — объяснил специалист.

Однако переход работы беспилотников на диапазон частот 5850-5925 МГц может создать проблемы в будущем, поскольку интеллектуальные системы автомобилей используют те же волны. При массовом запуске их производства могут возникнуть взаимные помехи, сообщил Поскакухин.

Другое изобретение в области беспилотных летательных аппаратов создали ученые из Швеции. Они разработали систему автопилота для дронов, работающую на основе нейросетей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России
беспилотники дроны радиоволны
Комментировать