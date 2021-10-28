Подразделения Южного военного округа получат новые ПЗРК «Верба»

Москва, 28 октября. Новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» поступят в подразделения Южного военного округа (ЮВО). Ключевые поставки запланированы на 2021 и последующий годы.

Зенитчиков ЮВО оснастят новинками в максимальной комплектации. В последнюю входят сами ПЗРК, радиолокационные средства, автоматизированные системы управления и бронеавтомобили для транспортировки личного состава, передает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Мотострелковое соединение, сосредоточенное в Ставропольском крае, уже получило первые 50 комплектов. Поставки были осуществлены летом текущего года.

«Верба» представляет собой современную систему, характеристики которой значительно превосходят переносные зенитные комплексы предыдущих поколений. Она позволит существенно повысить боеготовность войск.

Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся четырьмя подлодками-крейсерами проекта 955 «Борей-А» и атомными субмаринами проекта 885М «Ясень-М». Поставки планируется осуществить в ближайшие годы.