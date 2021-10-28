Режим нерабочих дней стартовал в четырех российских регионах

Москва, 28 октября. Нерабочие дни начались 28 октября в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. Меры будут действовать вплоть до 7 ноября.

В течение этого периода времени в регионах будет ограничена работа предприятий, торговых центров и прочих мест досуга. Вместе с тем введен ряд дополнительных ограничений для снижения уровня социальных контактов между людьми.

Президент России Владимир Путин 28 октября подписал указ, согласно которому в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территории России вводятся нерабочие дни с возможностью корректировки дат на усмотрение глав регионов. Меры были приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Нерабочие дни 28 октября также начались в Москве, передает RT. Соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.