Санкт-Петербург, 28 октября. Ряд вопросов были подняты в студии Медиацентра «Патриот» 27 октября на фоне событий, происходящих вокруг Украины. Эксперты поговорили о пренебрежении Запада к принадлежности скифского золота и бездействии ОБСЕ при обстреле поселка Тельманово.

Апелляционный суд Амстердама принял решение передать Украине коллекцию скифского золота. Вердикт вынесла судья Паулина Хофмейер-Рюгтен. Отмечается, что экспонаты якобы «входят в государственную часть музейного фонда, поэтому их нужно вернуть Киеву». По мнению историка Андрея Малыгина, Запад демонстрирует пренебрежение к культурному наследию народов Крыма.

«Предметы, которые отражали историю Крыма эпохи поздней античности, раннего средневековья, великого переселения народов. Это довольно представительный ряд вещей, которые находились не в запасниках крымских музеев, а в экспозиционных витринах. Безусловно, крымские музеи потеряли существенные артефакты», — отметил спикер.

Коллекция скифского золота состоит из экспонатов, которые показывали на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в 2014 году. Неопределенная ситуация с артефактами возникла после воссоединения полуострова с Россией.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Спикеры обсудили еще одну важную тему, которая произошла в Донбассе. Генштаб ВСУ продемонстрировал применение БПЛА Bayraktar рядом с Тельманово. В обход Минских соглашений военные нанесли удар по поселку. Атака произошла на фоне захвата Староморьевки, которая находится в «серой зоне». Позже корреспонденты подтвердили, что поселок перешел под контроль Киева.

По словам главого редактора журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, Киев не планировал следовать Минским соглашениям. Он призвал не ждать соответствующей реакции со стороны западных стран.

«Это все укладывается в стратегию гибридной войны, которую Запад ведет против России. Там, где выгодно — Европа выступает, там, где не выгодно – она молчит и закрывает глаза», — добавил Коротченко.

Европе, по мнению Коротченко, нет дела до международного права на фоне отсутствия каких-либо преимуществ для нее. Страны реализуют свои устремления, прибегая к разным форматам гибридного взаимодействия.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Ранее в стенах медиацентра «Патриот» состоялось обсуждение ипотечного кредита для ряда российских граждан. По мнению доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александра Родионова, займ на покупку своего жилья намного лучше для тех, кто не умеет контролировать свои траты.