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Дональд Трамп вступил в очередной спор из-за результатов президентских выборов
Политика
Дональд Трамп вступил в очередной спор из-за результатов президентских выборов
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 28 октября. Итоги президентских выборов в американском штате Пенсильвания были сфабрикованы. Об этом объявил бывший американский лидер Дональд Трамп в открытом письме редакции газеты Wall Street Journal.

Он не согласился с позицией журналистов, которые уверены, что 72 тысячи фальшивых бюллетеней никак не повлияли на результаты выборов. Издание объявило, что нынешний глава государства набрал на 80,5 тысячи больше голосов, чем его противник.

«Вообще-то выборы были подтасованы, чего вы, к сожалению, еще не поняли... В реальности 80,5 тысячи голосов — это ничто по сравнению с таким количеством коррупции и нарушений с голосованием», — заявил Трамп.

Ранее 45-ый президент США объявил, что подает судебный иск против собственной племянницы и редакции New York Times. Поводом стало разглашение конфиденциальной информации, которая связана с участием Трампа в сомнительных налоговых схемах.

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