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Автоэксперт Едрышов: перед покупкой подержанного авто необходимо проверить его VIN-номер
Общество
Автоэксперт Едрышов: перед покупкой подержанного авто необходимо проверить его VIN-номер
pixabay.com

Москва, 28 октября. Покупка подержанного автомобиля сопряжена с риском приобрести заложенный, либо угнанный транспорт. Чтобы этого избежать, необходимо всегда проверять юридическую чистоту и возраст машины, предупредил автоэксперт Максим Едрышов.

В первую очередь нужно зайти на официальный портал Госавтоинспекции и проверить автомобиль по VIN-номеру. Это позволит узнать, не находится ли он в розыске, а также число предыдущих владельцев и участие в различных ДТП. Помимо этого, Едрышов порекомендовал автолюбителям всегда проверять на сайте Федеральной нотариальной палаты, не числится ли машина в реестре заложенного имущества, передает радио Sputnik.

«Когда речь идет о б/у рынке, особенно об относительно молодых автомобилях, до пяти лет, нужно смотреть на юридическую чистоту покупки. На рынке подержанных машин много залоговых автомобилей ...», — объяснил автоэксперт.

Для оценки реального возраста автомобиля необходимо смотреть не только на пробег, но и на внешний вид салона. Едрышов объяснил, что иногда показатели приборов скручивают. В таком случае установить реальный пробег транспортного средства уже невозможно, поэтому нужно искать косвенные признаки, заключил он.

Помимо этого, ранее Едрышов озвучил стратегию для максимально быстрой покупки автомобиля. Так, быстрее всего это могут сделать жители Магаданской области, а также Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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