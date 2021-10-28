Протоиерей Баранов дал советы атеистам и переживающим трудности семьям

Санкт-Петербург, 28 октября. Секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря, протоиерей Сергий Баранов стал гостем студии Медиацентра «Патриот» и ответил на вопросы. Одной из главных тем было заявление журналиста Александра Невзорова о педофилии среди священнослужителей на Западе и в России.

Баранов признал, что проявления греха встречаются в любых церквях. Однако утверждать, что это является нормой, нельзя. Подобные «некрасивые вещи» выходят за рамки морали и подвергаются внутреннему суду РПЦ. Протоиерей напомнил, что священнослужителей отлучают и лишают сана в случае неподобающих действий.

«Если он борется за чистоту церкви, то тут мы с ним соратники. Но у нас разная мотивация. Его мотивация — ненависть в сторону церкви, а у нас — печаль. Потому что у него это рождает ненависть, а у нас — боль», — добавил Сергий Баранов.

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Он также высказался об атеистах людях, которые не верят в бога. Священнослужитель уверен, что им необходимо задуматься о смысле жизни и о своем появлении на свет. Различные науки в спокойное время вполне могут заменить человеку религию, но в критические моменты их недостаточно. Мысль может привести атеиста к богу.

«Но самого бога человек познает через духовную жизнь», — заверил протоиерей.

Отношения в семье стали еще одной темой пресс-конференции. Баранов дал совет семьям, которые потеряли гармонию и постоянно ссорятся. Он порекомендовал четко определиться с ценностями и указал на разрушающее стремление современных людей к богатству. Мужчины часто жертвуют своими женами и детьми ради карьеры и достатка.

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«Человеку хочется лучше, больше, богаче. Самый богатый человек — тот, которому немного надо. Бедный человек — тот, которому всегда мало. Нужно устраивать в головах и сердцах отношения семейные, тогда все скорректируется», — пояснил священнослужитель.

Телеведущая Ксения Собчак ранее на своем канале выпустила ролик «Исповедь бунта», посвященный скандально известному священнику Роману Степанову. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев осудил коллегу за критику религии. Он напомнил, что совсем недавно бог спас звезду от гибели в автомобильной аварии в Сочи.