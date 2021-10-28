Зампостпреда России при ООН Белоусов призвал «не терять темп» в переговорах с США

Москва, 28 октября. Россия и США осознают всю важность новых переговоров по стратегической стабильности. Многое будет зависеть от сотрудничества в подготовительный период, заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Дипломат также отметил, что Москва выступает против стараний сделать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) инструментом реализации геополитических заинтересованностей узкого сообщества государств. Российская сторона намерена прилагать все усилия для нормализации функционирования ОЗХО, подчеркнул Белоусов.

«Во время последней встречи ничего конкретного не было определено, никаких конкретных дат не обсуждалось. Было понимание, что надо (раунд. — Прим. ред.) провести, не терять темп», — ответил дипломат на вопрос ТАСС о новом раунде.

Недавно Белоусов заявил, что экономика в России понесет серьезные финансовые потери при вводе новых ограничительных мер в связи с коронавирусной ситуацией. По его словам, речь идет о сумме в 60 млрд рублей.