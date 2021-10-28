Башар Асад: бегство США из Афганистана и Ирака спровоцирует новые военные конфликты

Дамаск, 28 октября. Поражение американских военных в Афганистане и Ираке приведет к новым войнам и проигрышам. Об этом объявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед выпускниками курсов высшего командования и штаба армии САР.

Он отметил, что Дамаск за 20 лет потерял большое количество специалистов. Потери были как в результате традиционной войны, так и в ходе политической, которая не менее опасна.

«Мы должны предполагать, что после поражения США в Афганистане и Ираке... будут новые войны и поражения... До скорой встречи на полях сражений», — заявил Асад.

Администрация президента США Джо Байдена в августе приняла решение вывести из Афганистана свои войска. В результате ухода американских военных Кабул заняли представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Так Вашингтон положил конец своему 20-летнему присутствию в южноазиатской стране.

Талибы ранее сообщили о вторжении в воздушное пространство Афганистана американского беспилотника. Представители движения потребовали от США соблюдения Дохийских соглашений.

1 Организация запрещена на территории РФ.