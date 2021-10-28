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Куман оставил пост главного тренера «Барселоны»
Спорт
Куман оставил пост главного тренера «Барселоны»
EPA/TASS  /  JUANJO MARTIN

Барселона, 28 октября. Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман был уволен со своей должности на фоне неутешительных результатов команды.

Решение об отставке специалиста было принято после поражения в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Футболисты «Барселоны» уступили в этой встрече со счетом 0:1, передает RT. Единственный гол на 30-й минуте забил Фалькао. Во втором тайме каталонцы могли отыграться, но Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В прошлом сезоне сине-гранатовые под его руководством выиграли Кубок Испании и заняли третье место в национальном первенстве.

Каталонский клуб недавно отчитался о финансовых убытках за 2020-2021 годы. Команда неважно выступает в чемпионате Испании и находится на последнем месте группы Е в Лиге чемпионов.

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