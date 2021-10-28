Куман оставил пост главного тренера «Барселоны»

Барселона, 28 октября. Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман был уволен со своей должности на фоне неутешительных результатов команды.

Решение об отставке специалиста было принято после поражения в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Футболисты «Барселоны» уступили в этой встрече со счетом 0:1, передает RT. Единственный гол на 30-й минуте забил Фалькао. Во втором тайме каталонцы могли отыграться, но Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В прошлом сезоне сине-гранатовые под его руководством выиграли Кубок Испании и заняли третье место в национальном первенстве.

Каталонский клуб недавно отчитался о финансовых убытках за 2020-2021 годы. Команда неважно выступает в чемпионате Испании и находится на последнем месте группы Е в Лиге чемпионов.