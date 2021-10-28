Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 03:14
03:12
Экономика
«Сколково»: малый и средний бизнес почти безразличны к программам лояльности банков
03:10
Общество
Жители Камчатки младше 14 лет смогут посещать ТЦ только с родителями
03:02
Спорт
Хоккеист «Тампы» Кучеров почти три месяца не будет выходить на лед из-за травмы паха
02:57
Общество
Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России
02:55
Армия
Подразделения Южного военного округа получат новые ПЗРК «Верба»
02:47
Общество
Режим нерабочих дней стартовал в четырех российских регионах
02:46
Общество
Историк Малыгин о скифском золоте: крымские музеи потеряли существенные артефакты
02:40
Политика
Дональд Трамп вступил в очередной спор из-за результатов президентских выборов
02:34
Общество
Автоэксперт Едрышов: перед покупкой подержанного авто необходимо проверить его VIN-номер
02:15
Общество
Протоиерей Баранов дал советы атеистам и переживающим трудности семьям
Все новости

Портал «Деньги» определил популярные у россиян страны для зимовки

  /   Обновлено: 28 октября 2021 01:45
Общество
Портал «Деньги» определил популярные у россиян страны для зимовки
pixabay.com  /  leshapyx

Москва, 28 октября. Многие россияне предпочитают уезжать на зиму в теплые страны. Сейчас для туристов остается самым доступным только Таиланд, выяснили эксперты портала «Деньги».

Россияне могут въехать в Таиланд при наличии сертификата о вакцинации, страховки, подтверждением оплаты отеля и отрицательного результата ПЦР-теста. По информации «Туту.ру» интерес к этой стране вырос на 20-25% по сравнению с октябрем, пишет «Коммерсантъ».

Остаются в приоритете у россиян Турция и Египет. По подсчетам аналитиков, большинство билетов по этим направлениям приобретается в один конец. Набирает популярность у зимовщиков и ОАЭ. Сейчас в эту страну летают на 32% чаще, чем до пандемии.

Некоторые граждане попытались найти отечественные аналоги для зимовки. Самыми популярными остаются Крым, Краснодарский край. Есть спрос на Ленинградскую и Калининградскую области. Дешевле всего пребывание в холода обойдется в Евпатории, Мисхоре и Анапе.

Авиакомпания S7 в ноябре запустит прямые рейсы в Таиланд из некоторых городов Сибири и Дальнего Востока. Гражданам станут доступны направления из Иркутска, Новосибирска и Владивостока в Пхукет. Перелеты могут осуществляться раз в неделю.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Портал «Деньги» определил популярные у россиян страны для зимовки
опрос зима теплые страны
Комментировать