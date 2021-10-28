Портал «Деньги» определил популярные у россиян страны для зимовки

Москва, 28 октября. Многие россияне предпочитают уезжать на зиму в теплые страны. Сейчас для туристов остается самым доступным только Таиланд, выяснили эксперты портала «Деньги».

Россияне могут въехать в Таиланд при наличии сертификата о вакцинации, страховки, подтверждением оплаты отеля и отрицательного результата ПЦР-теста. По информации «Туту.ру» интерес к этой стране вырос на 20-25% по сравнению с октябрем, пишет «Коммерсантъ».

Остаются в приоритете у россиян Турция и Египет. По подсчетам аналитиков, большинство билетов по этим направлениям приобретается в один конец. Набирает популярность у зимовщиков и ОАЭ. Сейчас в эту страну летают на 32% чаще, чем до пандемии.

Некоторые граждане попытались найти отечественные аналоги для зимовки. Самыми популярными остаются Крым, Краснодарский край. Есть спрос на Ленинградскую и Калининградскую области. Дешевле всего пребывание в холода обойдется в Евпатории, Мисхоре и Анапе.

Авиакомпания S7 в ноябре запустит прямые рейсы в Таиланд из некоторых городов Сибири и Дальнего Востока. Гражданам станут доступны направления из Иркутска, Новосибирска и Владивостока в Пхукет. Перелеты могут осуществляться раз в неделю.