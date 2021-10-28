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Автомобилист сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП в Волгограде
Происшествия
Автомобилист сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП в Волгограде
pixabay.com

Волгоград, 28 октября. Неизвестный водитель сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе и покинул место происшествия. ДТП произошло в Ворошиловском районе, сообщили журналистам в отделе ГИБДД городского управления МВД РФ.

Авария случилась на улице Морфлотской. После ДТП школьница с травмой головы попала в больницу.

«Неустановленный водитель... совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся», — следует из сообщения.

Как отметили правоохранители, пострадавшая девочка смогла запомнить только окрас автомобиля. На данный момент полицейские объявили в розыск машину черного цвета. Всех очевидцев аварии просят обратиться в дежурную часть отдела ГИБДД в Волгограде.

Накануне серьезная авария произошла на севере Москвы. При столкновении «семерки» и Daewoo Nexia пострадали пять человек.

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