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Госдеп: США опасаются сокращения своего дипломатического присутствия в России
Политика
Госдеп: США опасаются сокращения своего дипломатического присутствия в России
wikipedia.org  /  Dzerod

Москва, 28 октября. Штат посольства Вашингтона в Москве сократился до 120 человек. В связи с этим Госдепартамент США выразил обеспокоенность, что в скором времени их дипломатическое присутствие в России сведется к выполнению только технических функций.

В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году штат сотрудников американского посольства в Москве был 1200 человек. По словам представителя Госдепа США, имя которого не называется, это ведет к серьезным проблемам с безопасностью. Его слова передает агентство Reuters.

«Мы движемся к тому, чтобы столкнуться когда-нибудь в следующем году с ситуацией, в которой нам будет просто сложно продолжать что-либо, кроме как поддерживать присутствие [на уровне] смотрителя в посольстве», — считает дипломат.

Москва ввела ограничения на наем американским посольством российских граждан в ответ на их санкции против страны, а также очередную высылку российских дипломатов. В случае, если между сторонами не будут достигнуты договоренности, в следующем году посольству США в РФ придется ограничить свою деятельность, как это ранее было сделано с выдачей виз.

Однако разногласия между дипведомствами России и США на этом не заканчиваются. Американское представительство на Украине осталось недовольно тем, что Москва провела перепись населения в Крыму.

Также ситуацию с посольством США в России прокомментировали в МИД РФ. По мнению Марии Захаровой, получение виз стало для россиян настоящим адом, передает RT.

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