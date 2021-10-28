Строительство платной дороги из Москвы в Петербург будет финансироваться из ФНБ

Москва, 28 октября. Кабмин определил, что завершение строительства автотрассы Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева» будет профинансировано из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Проект ведет государственная компания «Автодор».

Общая протяженность трассы составляет 669 километров, на данный момент эксплуатируется 610 км. Специалисты Министерства экономического развития совместно с коллегами из Министерства финансов анализируют финансовые параметры средств ФНБ, которые необходимо выделить на завершение строительства, пишет РБК.

«Среди рассматриваемых проектов действительно есть проекты "Автодора", финальные параметры финансирования которых на данный момент уточняются», — отметили в Минэкономразвития.

Ранее Правительство РФ одобрило льготное кредитование для 3 миллионов сотрудников малых и средних предприятий. Заместитель главы кабмина Андрей Белоусов подчеркнул, что поддержка доступна для организаций-участников программы ФОТ 2.0 и МСП. Также он предложил субсидировать сферы бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, пишет «Взгляд».