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Число желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус выросло на 54% в октябре в России
Общество
Число желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус выросло на 54% в октябре в России
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Москва, 28 октября. Самым популярным тестом, связанным с коронавирусом, стало определение уровня антител класса G. Общая заинтересованность в прохождении ПЦР-анализов выросла на 54%, рассказали в «Инвитро».

Группа компаний «Инвитро» оценила показатели заинтересованности в ПЦР-тестировании в сентябре и октябре 2021 года. Так, число записей на анализ на IgM антитела к вирусу, вызывающему коронавирус, увеличилось на 124% за текущий месяц, пишет РБК.

Растет и спрос ПЦР-тестирования на дому — на 139% по всей России. Такую тенденцию объяснили проведением внутренних акций и сложившейся эпидемиологической обстановкой. Компания «Платформа ОФД» заявила, что с 1 сентября по 15 октября в частных клиниках страны сделано на 807% больше тестов, чем в прошлом году.

Согласно указу главы РФ Владимира Путина, в регионах объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период для посещения некоторых общественных мест потребуются QR-коды, а для заселения в гостиницу — ПЦР-тесты. Проблемы с последним начали испытывать жители Ростовской области.

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