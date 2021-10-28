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Опрос Superjob: 38% российских детей останутся без присмотра в нерабочие дни

  /   Обновлено: 28 октября 2021 00:33
Общество
Опрос Superjob: 38% российских детей останутся без присмотра в нерабочие дни
pxhere.com

Москва, 28 октября. Сервис по поиску работы Superjob провел исследование с целью выяснить, с кем родители планируют оставить своих детей в нерабочие дни. Оказалось, что почти 40% российских младшеклассников будут предоставлены самим себе.

Чаще всего во время карантина за детьми дошкольного возраста будет присматривать один из родителей, который взял отпуск, имеет удаленный график, либо вовсе не работает (31%). В 26% случаев за дошкольниками присмотрят близкие родственники россиян — бабушки, дедушки или тети. Данные исследования передают «Известия».

При этом 13% родителей рассчитывают на помощь дежурной группы детского сада. Воспользоваться услугами няни планируют 6% опрошенных россиян, а 2% будут брать ребенка с собой на работу, оставят детей дома одних, либо отправят их к друзьям. А 20% родителей не смогли определить, как поступить с ребенком в период нерабочих дней.

Что касается школьников младших классов, то 38% из них останутся дома одни, а 27% будут под присмотром родственников. Отмечается, что 24% родителей сами планируют сидеть со своими детьми. Аналитики подчеркнули, что в период нерабочих дней с 4 по 7 мая россияне оставляли школьников одних в 2,5 раза реже, а услугами няни планировали воспользоваться лишь 6%.

Однако переход на удаленное обучение может сильно повлиять на качество образования школьников. Как сообщила психолог Метальникова, родители попросту не справляются с возросшей нагрузкой и не могут обеспечить своим детям должное качество обучения.

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