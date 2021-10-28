Юлия Королева объявила о скорой помолвке с Гуфом

Москва, 28 октября. Девушка рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Юлия Королева сообщила, что скоро выходит замуж за своего возлюбленного. Своими эмоциями она поделилась в Instagram.

Днем ранее она поделилась с подписчиками, что рэпер готовит для нее сюрприз. На семейном ужине, где присутствовала его сестра, артист сделал предложение руки и сердца Королевой.

«Не могу не поделиться. Я так сильно тебя люблю, что, конечно, да», — поделилась эмоциями девушка.

Сама Юлия как будто пребывала в шоке и лишь спустя некоторое время вышла на связь с поклонниками, опубликовав радостную новость. Пару сразу же завалили поздравлениями.

«Я до сих пор в шоке. Всем спасибо», — написала Юлия.

При этом недавно благополучие пары было под вопросом, так как бывшая девушка рэпера Айза опубликовала провокационное сообщение. По ее словам, артист регулярно вел с ней переписки и рассуждал о будущей совместной жизни.

Сложно судить о правдивости этих высказываний, так как бывшая рэпера славится своим экстраординарным поведением. Недавно бывший партнер Гуфа по группе CENTR Птаха признался, что Айза до него домогалась, из-чего и прекратилась дружба артистов.