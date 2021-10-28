Грызлов: Киев намеренно продолжает эскалацию обстановки в Донбассе

Москва, 28 октября. Состоявшееся заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стало одним из самых сложных и напряженных. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам мероприятия.

Киев продолжает заниматься намеренной эскалацией ситуации на линии соприкосновения. Сперва украинская делегация не стала отвечать на вопрос применения ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе. Однако затем представители Киева все же подтвердили наличие соответствующего приказа. Его отдал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил Грызлов.

«Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — добавил российский постпред.

Грызлов объяснил, что своими действиями Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление военного конфликта. Это происходит путем обстрелов, публикации противоречащих материалов в СМИ, а также нарушения позиционного размещения войск, заключил он.

Ранее Грызлов высказал мнение относительно того, когда может закончиться конфликт в Донбассе. По его словам, принудить Украину к миру в этом регионе не представляется возможным.