Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 01:46
01:45
Общество
Портал «Деньги» определил популярные у россиян страны для зимовки
01:43
Происшествия
Автомобилист сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП в Волгограде
01:42
Политика
Госдеп: США опасаются сокращения своего дипломатического присутствия в России
01:31
Экономика
Строительство платной дороги из Москвы в Петербург будет финансироваться из ФНБ
01:01
Общество
Нерабочие дни из-за пандемии COVID-19 стартуют в Москве
00:41
Общество
Число желающих сдать ПЦР-тест на коронавирус выросло на 54% в октябре в России
00:33
Общество
Опрос Superjob: 38% российских детей останутся без присмотра в нерабочие дни
00:26
Шоу-бизнес
Юлия Королева объявила о скорой помолвке с Гуфом
00:25
Политика
Грызлов: Киев намеренно продолжает эскалацию обстановки в Донбассе
00:02
Шоу-бизнес
Елена Драпеко о словах Моргенштерна про День Победы: «Реабилитации нацизма не вижу»
Все новости

Грызлов: Киев намеренно продолжает эскалацию обстановки в Донбассе
Политика
Грызлов: Киев намеренно продолжает эскалацию обстановки в Донбассе
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 28 октября. Состоявшееся заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стало одним из самых сложных и напряженных. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам мероприятия.

Киев продолжает заниматься намеренной эскалацией ситуации на линии соприкосновения. Сперва украинская делегация не стала отвечать на вопрос применения ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе. Однако затем представители Киева все же подтвердили наличие соответствующего приказа. Его отдал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил Грызлов.

«Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — добавил российский постпред.

Грызлов объяснил, что своими действиями Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление военного конфликта. Это происходит путем обстрелов, публикации противоречащих материалов в СМИ, а также нарушения позиционного размещения войск, заключил он.

Ранее Грызлов высказал мнение относительно того, когда может закончиться конфликт в Донбассе. По его словам, принудить Украину к миру в этом регионе не представляется возможным.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Грызлов: Киев намеренно продолжает эскалацию обстановки в Донбассе
украина россия донбасс переговоры грызлов
Комментировать