Возможность добавления гиперссылок в сторис появится во всех аккаунтах Instagram

Нью-Йорк, 27 октября. Новое обновление Instagram смогут оценить все пользователи социальной сети. Теперь прикрепить гиперссылку в сторис можно с любого аккаунта, рассказали разработчики.

Изначально оставлять гиперссылки в сторис могли только пользователи с верифицированными аккаунтами или определенным числом подписчиков. Многие отмечали, что тоже хотят делиться с друзьями и близкими важными для них вещами.

«Мы услышали, что они [остальное сообщество — Прим. ФАН], что они тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение. Так что сейчас мы даем доступ для всех», — говорится в сообщении соцсети.

Недавно некоторые блогеры столкнулись с проблемой в Instagram. Пользователи с 25 октября лишились стикера со ссылками на внешние сайты. Причиной, по словам разработчиков, стали систематические нарушения правил сообщества.