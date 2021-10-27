Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 00:14
00:02
Шоу-бизнес
Елена Драпеко о словах Моргенштерна про День Победы: «Реабилитации нацизма не вижу»
23:53
Технологии
Возможность добавления гиперссылок в сторис появится во всех аккаунтах Instagram
23:36
Общество
Сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага умер в 75 лет
23:28
Происшествия
Басманный суд Москвы отправил экс-главу «Автодора» Кельбаха под домашний арест
23:27
Экономика
Вице-премьер Молдавии Спыну обсудил с главой «Газпрома» Миллером условия нового контракта
23:20
Происшествия
Бывший глава УФСБ Ярославля Кубасов мог умереть от вирусной пневмонии
22:57
Весь мир
Террористы атаковали полицейский участок в Буркина-Фасо
22:54
Общество
Новым уполномоченным по правам ребенка в России стала мама девяти детей
22:51
Весь мир
Эксперты ЭСЦАГ проведут форум по предотвращению разжигания ненависти для африканских СМИ
22:45
Весь мир
Франция вернет Бенину похищенные 129 лет назад сокровища
Все новости

Сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага умер в 75 лет
Общество
Сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага умер в 75 лет
Кадр из сериала «Рабыня Изаура»

Рио-де-Жанейро, 27 октября. Бразильский сценарист и лауреат премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага скончался в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро. Ему было 75 лет, передает портал G1.

Согласно информации издания, Жилберту Тумшиц Брага попал в больницу в пятницу. У сценариста отмечались проблемы со здоровьем в последние годы. Ему сделали операции на позвоночнике и сердце. Последняя госпитализация связана с перфорацией пищевода.

«Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом. Он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, у него была распространенная инфекция», — отметили в портале со ссылкой на родственников умершего.

На счету Жилберту Брага насчитается более 30 работ. Первый большой успех он завоевал с выходом теленовеллы «Рабыня Изаура». За проект «Бок о бок», выходивший на экранах в 2012-2013 годах, сценарист завоевал премию «Эмми». Последней его работой стала «Вавилония», транслировавшаяся в Бразилии шесть лет назад.

Многие выдающиеся деятели искусства уходят из жизни и в России. На днях стало известно о смерти режиссера Александра Рогожкина. Он был известен по лентам «Особенности национальной охоты» и «Улицы разбитых фонарей».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага умер в 75 лет
смерть сценарист жилберту тумшиц брага
Комментировать