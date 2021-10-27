Сценарист сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага умер в 75 лет

Рио-де-Жанейро, 27 октября. Бразильский сценарист и лауреат премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага скончался в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро. Ему было 75 лет, передает портал G1.

Согласно информации издания, Жилберту Тумшиц Брага попал в больницу в пятницу. У сценариста отмечались проблемы со здоровьем в последние годы. Ему сделали операции на позвоночнике и сердце. Последняя госпитализация связана с перфорацией пищевода.

«Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом. Он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, у него была распространенная инфекция», — отметили в портале со ссылкой на родственников умершего.

На счету Жилберту Брага насчитается более 30 работ. Первый большой успех он завоевал с выходом теленовеллы «Рабыня Изаура». За проект «Бок о бок», выходивший на экранах в 2012-2013 годах, сценарист завоевал премию «Эмми». Последней его работой стала «Вавилония», транслировавшаяся в Бразилии шесть лет назад.

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