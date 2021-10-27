Басманный суд Москвы отправил экс-главу «Автодора» Кельбаха под домашний арест

Москва, 27 октября. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Генпрокурор России Юрий Чайка в июле 2019 года заявил, что в результате проверки Счетной палаты строительства ЦКАД, за которое отвечала компания «Автодор», было возбуждено уголовное дело в отношении Кельбаха. По данным Следственного комитета, подозреваемый в 2017 году нарушил законодательство, предоставив дополнительные денежные средства в размере 2 млрд рублей АО «Крокус интернешнл».

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», — объявила представитель суда.

Ранее следствие ходатайствовало о заключении Кельбаха под стражу. Однако в ходе судебного разбирательства было принято более мягкое решение.