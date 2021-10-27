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Вице-премьер Молдавии Спыну обсудил с главой «Газпрома» Миллером условия нового контракта
Экономика
Вице-премьер Молдавии Спыну обсудил с главой «Газпрома» Миллером условия нового контракта
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Санкт-Петербург, 27 октября. Переговоры по условиям нового контракта по поставке газа прошли в Санкт-Петербурге 27 октября. В них приняли участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

«Газпром» поставил в Молдавию порядка 3,05 миллиарда кубометров газа в 2020 году. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. Сейчас республика испытывает дефицит газа из-за окончания срока контракта. Российский газовый холдинг просит погасить задолженность, сумма которой составляет 709 миллионов долларов.

«Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза"», — отметили в холдинге.

Подробности об итогах после переговорах пока неизвестны. Сообщается, что на время обсуждения стороны продлили действующий контракт до конца октября. Ежегодные потребности Молдавии в газе оцениваются почти в 1,3 миллиарда кубометров.

«Газпром»" предлагал Молдавии сменить соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергорынка. В обмен холдинг предлагал поставлять сырье по более низкой цене. Кремль рассматривает переговоры по топливу в качестве политического урегулирования с республикой.

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Газпром газ молдавия
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