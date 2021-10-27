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Бывший глава УФСБ Ярославля Кубасов мог умереть от вирусной пневмонии

  /   Обновлено: 27 октября 2021 23:21
Происшествия
Бывший глава УФСБ Ярославля Кубасов мог умереть от вирусной пневмонии
pixabay.com

Москва, 27 октября. Экс-глава ярославского управления ФСБ Александр Кубасов был найден мертвым в гостинице «Матвеевское» в Одинцовском районе Подмосковья. Причиной его смерти могла стать вирусная пневмония.

Кубасов умер в возрасте 62 лет. Отмечается, что в гостиницу он заселился 9 октября. Тело бывшего главы ярославского управления ФСБ было обнаружено 27 октября.

Возможной причиной смерти Кубасова могла стать вирусная пневмония, более детальной информации в МВД Подмосковья пока не раскрывают. Гостиница, в которой Кубасов был обнаружен мертвым, находится в поселке Вырубово. По сведениям источника ФАН, отель недорогой.

Кубасов был руководителем управления Федеральной службы безопасности по Ярославской области с 2013 года. Он покинул эту должность через пять лет из-за того, что достиг пенсионного возраста.

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подмосковье фсб ярославская область кубасов
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