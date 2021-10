Террористы атаковали полицейский участок в Буркина-Фасо

Уагадугу, 27 октября. Группировка «Нусрат аль-Ислам», являющаяся ветвью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба», совершила нападение на жандармерию Буркина-Фасо в городе Гомборо, департамент Суру.

В настоящее время информации о жертвах не поступало. Сотрудникам сил безопасности удалось отбить атаку радикалов. Тем не менее боевики успели разграбить арсенал правоохранителей.

#BurkinaFaso: #JNIM/#AQIM carried out an attack against Gendermarie in #Gomboro, #Sourou.



The attack seems to be foiled (no casualties reported), yet militants seized various materials including 7.62x39mm FMJ/SC ???????? ammos.

Also a militant can be seen with a Type 56 AK ???????? variant. pic.twitter.com/lEZejkIjYd