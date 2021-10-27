Новым уполномоченным по правам ребенка в России стала мама девяти детей

Москва, 27 октября. Назначенная на должность омбудсмена по правам ребенка Мария Львова-Белова является матерью для девятерых детей. Четверых из них она усыновила в детдоме.

Кроме того, для 13 юных россиян с ограниченными возможностями новый омбудсмен является опекуном. Свою общественную деятельность Львова-Белова начала в качестве волонтера-соцработника. На этой работе она помогала детям-отказникам в пензенских медучреждениях.

Она уже зарекомендовала себя как общественный деятель и лидер мнений. Львова-Белова известна благодаря продвижению своих инициатив в Общественной палате, а также благодаря деятельности в рабочей группе по поддержке гражданского общества в генеральном совете «Единой России».

Новый омбудсмен была одним из авторов законопроекта, который гарантировал защиту минимального дохода для населения от списания долгов. Президент России уверен, что Львова-Белова применит свой багаж знаний на благо детей и семей РФ.

Ранее Мария Львова-Белова приняла предложение президента России Владимира Путина занять должность детского омбудсмена. Бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова теперь занимается законотворческой деятельностью в Государственной думе.