Эксперты ЭСЦАГ проведут форум по предотвращению разжигания ненависти для африканских СМИ

Дуал, 27 октября. В столице Камеруна открылся форум, во время которого члены Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) повысят осведомленность местных СМИ в деле предотвращения конфликтов, связанных с разжиганием ненависти.

Мероприятие завершится 29 октября. Курс лекций направлен на повышение опыта работы журналистов, что позволит провести «инвентаризацию слов ненависти, обычно используемых в средствах массовой информации».

Среди приглашенных сотрудников СМИ числятся представители Анголы, Бурунди, ЦАР, Конго, ДРК, Габона, Экваториальной Гвинеи, Руанды, Сан-Томы и Принсипи, а также Чада. Участники форума в Дуале должны уделять пристальное внимание контексту распространения призывающих к ненависти новостей, а также механизмам предотвращения публикации подобных сообщений.

«Журналистов субрегиона ознакомят со специальными инструментами саморегулирования, так как необходим баланс между объективной подачей информации и свободой слова», — отмечается в пресс-релизе мероприятия.

Федеральное агентство новостей / Aboubakar Sidick M

Организаторы форума планируют поддерживать местные СМИ и реализовывать стратегию борьбы с разжиганием ненависти в Центральной Африке.

Ранее координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки ангажированных журналистов переложить ответственность за преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на армию ЦАР и ее союзников.