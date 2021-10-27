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Франция вернет Бенину похищенные 129 лет назад сокровища
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Франция вернет Бенину похищенные 129 лет назад сокровища
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Франция вернет Бенину похищенные 129 лет назад сокровища
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Порто-Ново, 27 октября. Власти Франции намерены вернуть в Бенин похищенные 129 лет назад артефакты, сообщает газета Daily Sabah.

В настоящее время экспонаты из коллекции, известной под названием «Сокровища Абомея», выставляются на набережной Бранли в Париже. Жители столицы европейского государства смогут увидеть их до конца октября, после чего часть экспозиции упакуют и отправят специальным рейсом в африканскую страну.

Решение приняли в Елисейском дворце в качестве ответа на ходатайство правительства в Порто-Ново. В общей сложности музей имени Жака Ширака вернет 26 артефактов, вывезенных из Бенина в конце XIX века генералом Альфредом Доддсом.

«Из почти 90 тысяч предметов культурного наследия народов Африки, хранящихся во Франции, 70 тысяч находятся на набережной Бранли. Среди них — такие ценные артефакты, как резные барельефы, жезлы и священные двери королевских дворцов Дагомеи», — пишут сотрудники СМИ.

Куратор Музея истории Уиды в Бенине Каликст Биа назвал решение Парижа историческим событием. Однако посетовал, что среди возвращенных экспонатов должно быть больше позиций.

Франция вернет Бенину похищенные 129 лет назад сокровища
facebook.com / إدارة مطار بنينا الدولي

«Я думаю, было бы достойно, чтобы и другие страны, в которых хранятся африканские артефакты, пошли по тому же пути, что и Франция», — добавил он.

С 2019 года семь государств Черного континента подали запросы на возвращение произведений искусства на родину. В их числе — Бенин, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Чад, Мали и Мадагаскар.

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франция африка бенин музей сокровища артефакты
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