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Правительство Эфиопии направило гуманитарную помощь беженцам в штат Амхара
Весь мир
Правительство Эфиопии направило гуманитарную помощь беженцам в штат Амхара
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Аддис-Абеба, 27 октября. Правительство Эфиопии направило продовольствие, одежду и другие предметы первой необходимости беженцам в зонах Южное и Северное Волло штата Амхара, а также фуражное зерно для скота, пострадавшего от засухи в зоне Борана штата Оромия. Об этом сообщила государственная корпорация африканской страны Fana.

«Поддержка временно перемещенных лиц включает пять грузовых машин с продуктами питания, гигиеническими принадлежностями, а также брюки, рубашки, платья и платки, обувь. Кроме того, нуждающиеся получат 16 крупных цистерн с питьевой водой, которые вернутся в столицу спустя месяц», — подчеркивают сотрудники СМИ.

Мэр Аддис-Абебы Абебе Аданеч сообщила, что в настоящее время Эфиопия сталкивается с серьезным кризисом безопасности, поэтому многие жители страдают от последствий войны с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

«Зная о сложившейся ситуации, власти поддерживают Национальные силы обороны, но при этом не забывают о тех, кому пришлось покинуть собственные дома и бежать от разрывов бомб, пожаров и хаоса боевых действий. Мы не бросим наших людей в беде, гуманитарная помощь будет оказываться и дальше», — пообещала она.

Ранее молодежь эфиопского города Дэссе вышла на демонстрацию против деятельности сепаратистов НФОТ. Многие из них в ближайшее время запишутся в ряды национальных сил обороны и отправятся в проблемные регионы страны.

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