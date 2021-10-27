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Экс-глава ФСБ Ярославля Кубасов был найден мертвым в отеле в Московской области
Происшествия
Экс-глава ФСБ Ярославля Кубасов был найден мертвым в отеле в Московской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 октября. Бывший глава ярославского управления ФСБ Александр Кубасов был найден мертвым в одной из гостиниц Подмосковья. Отставной правоохранитель заселился в отель еще девятого октября.

Кубасов умер в возрасте 62 лет. За несколько дней до смерти он перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки. Отмечается, что экс-глава ФСБ умер без признаков насильственных действий, пишет РЕН ТВ.

Александр Кубасов занимал должность главы ФСБ в Ульяновской области с 2006 года, после чего написал рапорт о переводе на ту же должность в Чечню. В 2013 году его назначили на пост начальника ведомства по Ярославской области. В 2018 году Кубасов вышел на пенсию в связи с возрастом.

Ранее УФСБ по Крыму обнародовало архивы, которые рассказывают о преступлениях гитлеровцев в Северном Кавказе. Оккупанты в 1942 году убили 47 детей, которые проходили лечение в санатории «Теберда».

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фсб ярославская область кубасов
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