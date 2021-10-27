Президент ЦАР обсудил развитие дипломатических отношений с новым послом Швейцарии

Банги, 27 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял верительные грамоты от нового чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Мартина Струба, сообщило Radio Lengo Songo.

Встреча проходила в резиденции Яунде. Дипломат передал главе ЦАР необходимые документы, подтверждающие его право представлять Берн в регионе, а также письма лидера конфедерации Ги Пармелена.

Во время беседы стороны договорились активнее развивать взаимодействие двух государств по ряду стратегических направлений и наращивать экономическое сотрудничество.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Мартин Струб начал дипломатическую карьеру в посольстве Швейцарии в Риме, Италия. Он также занимал несколько должностей в министерстве иностранных дел конфедерации. Новый посол владеет немецким, французским, английским, испанским и итальянским языками.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с местными сотрудниками внешнеполитического ведомства, обсудил с ними обновления дальнейшей программы развития страны и муниципальные выборы, которые пройдут в 2022 году.