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Президент ЦАР обсудил развитие дипломатических отношений с новым послом Швейцарии
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Президент ЦАР обсудил развитие дипломатических отношений с новым послом Швейцарии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 27 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял верительные грамоты от нового чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии Мартина Струба, сообщило Radio Lengo Songo.

Встреча проходила в резиденции Яунде. Дипломат передал главе ЦАР необходимые документы, подтверждающие его право представлять Берн в регионе, а также письма лидера конфедерации Ги Пармелена.

Во время беседы стороны договорились активнее развивать взаимодействие двух государств по ряду стратегических направлений и наращивать экономическое сотрудничество.

Президент ЦАР обсудил развитие дипломатических отношений с новым послом Швейцарии
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Мартин Струб начал дипломатическую карьеру в посольстве Швейцарии в Риме, Италия. Он также занимал несколько должностей в министерстве иностранных дел конфедерации. Новый посол владеет немецким, французским, английским, испанским и итальянским языками.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с местными сотрудниками внешнеполитического ведомства, обсудил с ними обновления дальнейшей программы развития страны и муниципальные выборы, которые пройдут в 2022 году.

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