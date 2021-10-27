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Центральноафриканцы провели демонстрацию против миротворцев ООН в Банги
Весь мир
Центральноафриканцы провели демонстрацию против миротворцев ООН в Банги
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 27 октября. Десятки жителей Центральноафриканской Республики приняли участие в акции «Стоп МИНУСКА» и перекрыли дорогу для бронеавтомобилей контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. Митинг прошел в 16-м районе столицы (PK16), где находится выезд из города и пролегает трасса в сторону Камеруна.

Как утверждают местные журналисты, многие люди вышли на проезжую часть с самодельными плакатами, надписи на которых призывали миротворцев покинуть территорию страны. Кампания «Стоп МИНУСКА» стартовала в городе Банги, после чего через социальные сети и мессенджеры распространилась практически по всей республике.

Таким образом, жители демонстрируют сплоченность и желание избавиться от «голубых касок». Цель мероприятия — заблокировать движение автомобилей сотрудников миссии ООН в ЦАР.

«Контингент ООН несет прямую ответственность за гибель жителей на дорогах, по этой причине активисты и перекрывают проезжую часть», — объясняют представители СМИ.

Центральноафриканцы провели демонстрацию против миротворцев ООН в Банги
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Кроме того, население также выступает против МИНУСКА из-за многократных сообщений о сотрудничестве миротворцев с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и конкретно членами «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассы.

«Центральноафриканцы боятся запускать их в свои города. Также с помощью акции «Стоп МИНУСКА» люди выражают недовольство неэффективностью контингента ООН, который ничего не делает для защиты гражданского населения», — пишут местные журналисты.

Ранее активисты La Synergie осудили миротворцев за пособничество боевикам.

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