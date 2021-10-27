Роспотребнадзор разрешил в Петербурге спортивные мероприятия с нагрузкой трибун в 30%

Москва, 27 октября. Роспотребнадзор согласовал проведение спортивных мероприятий в Петербурге с заполняемостью трибун не более 30%. Это коснется матча отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу между сборными России и Кипра.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале сообщил, что ограничения затронут все мероприятия, проводящиеся на крупных аренах Северной столицы. Среди них матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ), баскетбольной Евролиги и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и "Юбилейного" в ноябре. В частности, в это время запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года (Россия - Кипр)», — написал Пиотровский.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала жителей России со всей серьезностью отнестись к режиму нерабочих дней в стране. По ее словам, можно будет не продлевать ограничения только при соблюдении всех ограничительных условий.