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Mondafrique Accueil: Заявления Макрона и Ле Дриана разрушают внешнюю политику Франции в Африке
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Mondafrique Accueil: Заявления Макрона и Ле Дриана разрушают внешнюю политику Франции в Африке
Весь мир
Mondafrique Accueil: Заявления Макрона и Ле Дриана разрушают внешнюю политику Франции в Африке
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Агрессивная риторика президента Эммануэля Макрона и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана настраивают страны Черного континента против бывшей метрополии, сообщают аналитики издания Mondafrique Accueil.

По словам журналистов, первый тревожный звонок прозвучал в декабре 2019 года, когда лидер Пятой республики объявил в кулуарах Европейского совета о внеочередном саммите с коллегами из стран G5 Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер, Чад) без какого-либо уведомления.

«Таким образом он проявил неуважение к главам государств, однако тогда в Елисейском дворце признали ошибку и принесли извинения. Но менее чем через два месяца он публично пообещал камерунскому активисту оказать давление на президента Поля Бийя с целью освобождения оппозиционера Мориса Камто, что вызвало возмущение многих африканцев», — пишут аналитики.

Практику необдуманных высказываний Эммануэля Макрона, по мнению СМИ, подхватил руководитель МИД Жан-Ив Ле Дриан, который в 2019 году в личной беседе буквально потребовал от гаранта Республики Конго Дени Сассу-Нгессо «решительных действий» в отношении Жана-Мари Мишеля Мококо, приговоренного к 20 годам тюремного заключения.

Осенью 2021 года руководитель внешнеполитического ведомства бывшей метрополии пригрозил правительству Мали «серьезными последствиями» за отказ от сотрудничества с Францией и обращение за консультативной помощью к России. Тогда же прозвучало заявление лидера Парижа о «недействительной» легитимности правительства в Бамако, что возмутило население государства.

Mondafrique Accueil: Заявления Макрона и Ле Дриана разрушают внешнюю политику Франции в Африке
Global Look Press / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Чуть позже посла Пятой республики вызвали к министру иностранных дел Мали и вручили ноту протеста в связи с «недружественными» высказываниями официальных лиц Елисейского дворца. Об агрессивной риторике представителей бывшей метрополии говорили и в ЦАР.

«Заявления моего французского коллеги абсолютно неприемлемы, потому что они лживые и не соответствуют действительности, происходящей в ЦАР», — сообщила Байпо-Темон в интервью каналу TV5 Monde.

По словам сотрудников издания, высшие должностные лица Пятой республики демонстрируют неумение проводить качественную внешнюю политику и тем самым разрушают взаимоотношения со странами континента.

Mondafrique Accueil: Заявления Макрона и Ле Дриана разрушают внешнюю политику Франции в Африке
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Вместо того, чтобы оценить нанесенный ущерб и сделать выводы, в Париже продолжают идти на конфронтацию с лидерами африканских государств и разрабатывают планы по завоеванию общественного мнения посредством информационной войны», — утверждают в Mondafrique Accueil.

Ранее СМИ ЦАР раскритиковали Францию за вмешательство во внутренние дела республики.

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