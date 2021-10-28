Диетолог Дианова оценила завтраки Максима Галкина и его детей

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с ФАН оценила завтраки шоумена Максима Галкина и его детей.

Ведущий Первого канала поделился в Сети трогательными кадрами с завтрака в кругу семьи. Однако не все поклонники оценили рацион звездного семейства, ведь он включал в себя быстрые сухие завтраки. А ведь такая еда бывает на вооружении не только звезд, многие используют такие продукты дома. ФАН обратился к эксперту в области питания, чтобы разобраться, правы ли опасения подписчиков Галкина.

Как отметила диетолог Дианова, подобная пища — это удобно, быстро, вкусно и сладко. Причем именно последнее здесь и настораживает. Сама же собеседница ФАН никогда бы не решилась на такой завтрак — за исключением редких случаев.

«Если захочется, могу это себе позволить, к примеру, в отеле, но не дома. Не понимаю, зачем покупать некачественный продукт домой. Может быть, где-то в гостях или на даче, когда лениво готовить кашу», — поделилась гастроэнтеролог.

vk.com / Нурия Дианова

Свою позицию эксперт объясняет тем, что не видит смысла в покупке высокорафинированного продукта, ведь, по ее словам, все витамины, которые там находятся, добавляются в состав извне.

«Сами продукты этих завтраков в силу технологии приготовления не содержат витаминов. Это просто искусственно сделанный продукт, никакого отношения к натуральному», — говорит диетолог.

Кроме того, подобная пища богата углеводами, поэтому ничего хорошего ждать от нее не стоит.

«Углевод не поднимет уровень глюкозы, как другой завтрак, соответственно, быстрее выработается инсулин. Это не очень хорошо, потому что через некоторое время захочется опять есть, но большой объем калорий уже получен», — объясняет Нурия Дианова.

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Диетолог обращает внимание на еще один негативный момент, о котором стоит помнить: избыток углеводов всегда идет в образование жирных кислот, в запасы жира.

«Это не может быть ежедневной основой. Если такое включать в рацион, то один раз в неделю — в выходной день, когда родителям хочется поспать. Это единственный вариант, если в течение недели есть другие полезные завтраки», — говорит специалист по питанию.

Эти продукты созданы как раз для того, чтобы современные люди экономили свое ценное время, но Нурия Дианова уверена, что альтернатива есть всегда.

«Например, скороварка, в которой можно просто, пока чистишь зубы, принимаешь душ, одеваешься, приготовить любую кашу или омлет. Есть решения, просто они в другой плоскости, но с пользой», — заключила эксперт.

На завтрак, по признанию диетологов, должно приходиться порядка 25-30% суточной калорийности рациона. Любой человек должен хотеть есть после пробуждения, но что бы съесть такого, чтобы дотерпеть до сытного обеда, знают далеко не все.

Ранее советами и списком грамотных завтраков поделилась врач-диетолог Наталья Круглова.