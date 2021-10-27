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Убийца банкира Яхонтова и его семьи попал в Белоруссию на разыскиваемом автомобиле

  /   Обновлено: 27 октября 2021 21:45
Происшествия
Убийца банкира Яхонтова и его семьи попал в Белоруссию на разыскиваемом автомобиле
pixabay.com

Москва, 27 октября. Подозреваемый в расправе над бывшим топ-менеджером «Смольного банка» Михаилом Яхонтовым и его семьей накануне был задержан в Белоруссии. Как передал источник ФАН, убийца проник на территорию соседней страны на объявленном в розыск авто.

В среду Кунцевский суд Москвы постановил заочно взять под арест подозреваемого в убийстве банкира. По предварительным данным, им оказался Андрей С. Мужчина попал в Белоруссию на белом такси Hyundai Solaris. Ранее машина была объявлена в розыск.

Ранее тела 57-летнего банкира Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына обнаружили в их квартире на западе Москвы. Убийца зарезал бывшего топ-менеджера, а двух остальных жертв задушил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту данного происшествия.

После убийства подозреваемый сбежал из Москвы. Сейчас преступника везут в российскую столицу для дальнейшего расследования.

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